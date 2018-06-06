Александр Бастрыкин заслушал ход расследования обстоятельств трагедии в ТРЦ «Зимняя вишня»

Председатель Следственного комитета Российской Федерации прибыл в Кемерово, где провёл оперативное совещание по уголовному делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня», унесшем десятки жизней.

Следователи отчитались о последних результатах предварительного расследования. В части обвиняемых Мамонтова и Терентьева, которые до сих пор не признают свою вину, ссылаясь на нормативные акты МЧС России, – были получены результаты правовой экспертизы, опровергающие эти доводы. Заключение специалистов подтвердило, что обвиняемые допустили халатность при исполнении внутриведомственных актов, регламентирующих порядок и сроки проведения проверки требований пожарной безопасности, — сообщается на официальном сайте следственного комитета.

Выслушав отчет следственной группы, Александр Бастрыкин поставив ряд приоритетных задач. Он потребовал в первоочередном порядке завершить все следственные действия и работу экспертов в здании «Зимней вишни», и сделать это в кратчайшие сроки.

Глава ведомства потребовал продолжить установление всех причастных к трагедии: «От внимания следствия не должна ускользнуть ни единая деталь, ни малейшие сведения об обстоятельствах и предпосылках пожара, о которых говорили люди». По его словам, только так можно провести всестороннее и объективное расследование. Он напомнил, что от его результатов зависит не только реализация принципа неотвратимости наказания, но и внимание к мерам профилактики и безопасности в этой сфере. «Наряду с расследованием необходимо максимально полно проанализировать причины трагедии и составить предложения по профилактическим мерам, чтобы посетители подобных центров понимали порядок своих действий в чрезвычайной ситуации», — подчеркнул Александр Бастрыкин.

Напомним, на настоящий момент в деле фигурирует 10 человек, которым предъявлено обвинение. Расследование будет продолжено по всем направлениям. Следователи работают над установлением и привлечением к ответственности всех виновных лиц, наращивая и закрепляя доказательственную базу.

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