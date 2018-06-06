Особый противопожарный режим продолжается

В Кемеровской области к административной ответственности уже привлечено 45 человек.

Напомним, особый противопожарный режим устанавливается в целях предупреждения пожаров в весенний период, обеспечения безопасность граждан и защиту населенных пунктов. На сегодняшний день общая сумма штрафов составила 215 тысяч рублей. Наибольшее количество нарушений выявлено в городах Кемерово и Новокузнецк, а также в Кемеровском, Новокузнецком и Юргинском районах.

Особый противопожарный режим завершится 15 июня. До этого срока запрещено использование открытого огня, а также оставлять без присмотра емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и газами. Нельзя загромождать противопожарные разрывы между строениями горючими материалами.

Особенно внимательно следует отнестись к противопожарным требованиям при устройстве отопления. В частности, печей: нарушения правил их безопасной эксплуатации нередко становятся причиной пожара.

Фото: 42.mchs.gov.ru