В Березовском в рамках всероссийской акции «Лето с Общественным советом» начал работу военно-полевой лагерь.

Строгий распорядок дня, армейский режим, усиленная военно-патриотическая и строевая подготовка – все это ожидает «новобранцев».С курсантами работают активисты «Союза ветеранов Афганистана» и березовской общественной организации воинов спецназа «Стрелец».

Сборка-разборка оружия, укладка парашюта, стрельба из пневматической винтовки – этому и многому другому участники лагеря научатся за несколько дней. Часть теоретических и практических занятий с ребятами проводят сотрудники полиции. Стражи порядка рассказывают будущим призывникам об оружии и спецсредствах, применяемых ими в работе, а также обучают молодых людей приемам самообороны.

По окончании сборов молодых людей ожидают строевой смотр, выполнение спортивных нормативов массовый марш-бросок и прохождение полосы препятствий.

Фото: 42.мвд.рф