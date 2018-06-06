Новокузнецкие полицейские разыскивают злоумышленника, похитившего у пенсионерки сумку с деньгами и мобильным телефоном

В отдел полиции «Центральный» УМВД России по г. Новокузнецку с заявлением обратилась 90-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что неизвестный похитил в подъезде дома принадлежащую ей сумку, в которой находились документы, 60 000 рублей и сотовый телефон.

Полицейские выяснили, что заявительница возвращалась домой из банка, где получила пенсию. В подъезде она поднялась на лестничную площадку этажом выше своей квартиры, чтобы проверить почту, а сумку с деньгами и документами оставила перед лифтом, так как в силу возраста ей тяжело ходить с ношей.

Когда потерпевшая спускалась, то услышала быстрые шаги, а потом обнаружила, что ее сумка пропала. Она попыталась самостоятельно догнать похитителя, но он скрылся.

В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление подозреваемого.

Следователем отдела полиции «Центральный» УМВД России по г. Новокузнецку по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет 5 лет лишения свободы.

Сотрудники полиции просят граждан, владеющих информацией о личности или местонахождении злоумышленника, сообщить об этом по телефону в Новокузнецке: 8-(3843)-749329, 8-961-735-0710 или на телефон «02». Анонимность гарантируется.