В Кузбассе может появиться экологический парк по переработке отходов

Его проект был представлен на стратегической сессии по развитию отраслей экономики региона.

Производство продукции из вторичного сырья, увеличение объемов. Все это — проект экопарк «Западный». Он позволит увеличить валовый объем переработки отходов в Кемеровской области более чем на 150 тысяч тонн в год. Это, по мнению разработчиков, снизит общий объем твердых бытовых отходов.

Сергей ГУТОВ

ДИРЕКТОР УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

«У нас в северной части Кузбасса образуется порядка 507 тысяч тонн отходов в год. Наш парк будет перерабатывать после реализации проекта около 150-200 тысяч тонн в год. Это составляет 25 процентов от реализуемых отходов области.»

Также в ближайшее время в Кузбассе может появиться и завод современных пластиков. Это уменьшит количество отходов за счет их переработки и позволит выпускать новые химические продукты, необходимые для удобрений. В рамках проекта предполагается создать 200 новых рабочих мест. Еще одна инновационная идея посвящена подавлению угольной пыли на предприятиях. А значит, снижению риска профессиональных заболеваний и аварийности. Система разработана с прицелом эффективного использования и в других регионах России с развитой промышленностью.

Анатолий ТРУБИЦЫН

ДОКТОР ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР

«Устанавливаются системы пневмогидроорошения. Это — вода и воздух подается на форсунки, распыляется и работает она не круглогодично, а в зависимости от направления скорости воздуха и запыленности. Она сама включается, выбирает параметры.»

Строительство завода по сжижению природного газа, который может использоваться в качестве моторного топлива — еще один проект, предложенный к рассмотрению на экспертном совете. Его реализация позволит снизить себестоимость продукции, услуг угледобывающих и транспортных предприятий. По решению экспертов, все четыре проекта будут рекомендованы для включения в Стратегию социально-экономического развития Кузбасса до 2035 года. Напомним, свои предложения по улучшению региона можно оставить на сайте http://кузбасс-2035.рф.