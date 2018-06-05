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Аккредитация

В Кузбассе может появиться экологический парк по переработке отходов

Другие новости от 05.06.2018

Его проект был представлен на стратегической сессии по развитию отраслей экономики региона.

Производство продукции из вторичного сырья, увеличение объемов. Все это — проект экопарк «Западный». Он позволит увеличить валовый объем переработки отходов в Кемеровской области более чем на 150 тысяч тонн в год. Это, по мнению разработчиков, снизит общий объем твердых бытовых отходов.

Сергей ГУТОВ
ДИРЕКТОР УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ
«У нас в северной части Кузбасса образуется порядка 507 тысяч тонн отходов в год. Наш парк будет перерабатывать после реализации проекта около 150-200 тысяч тонн в год. Это составляет 25 процентов от реализуемых отходов области.»

Также в ближайшее время в Кузбассе может появиться и завод современных пластиков. Это уменьшит количество отходов за счет их переработки и позволит выпускать новые химические продукты, необходимые для удобрений. В рамках проекта предполагается создать 200 новых рабочих мест. Еще одна инновационная идея посвящена подавлению угольной пыли на предприятиях. А значит, снижению риска профессиональных заболеваний и аварийности. Система разработана с прицелом эффективного использования и в других регионах России с развитой промышленностью.

Анатолий ТРУБИЦЫН
ДОКТОР ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР
«Устанавливаются системы пневмогидроорошения. Это — вода и воздух подается на форсунки, распыляется и работает она не круглогодично, а в зависимости от направления скорости воздуха и запыленности. Она сама включается, выбирает параметры.»

Строительство завода по сжижению природного газа, который может использоваться в качестве моторного топлива — еще один проект, предложенный к рассмотрению на экспертном совете. Его реализация позволит снизить себестоимость продукции, услуг угледобывающих и транспортных предприятий. По решению экспертов, все четыре проекта будут рекомендованы для включения в Стратегию социально-экономического развития Кузбасса до 2035 года. Напомним, свои предложения по улучшению региона можно оставить на сайте http://кузбасс-2035.рф.

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