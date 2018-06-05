С началом летних каникул в регионе открылись сотни оздоровительных учреждений. Накануне Сергей Цивилев посетил загородный лагерь «Космос». Результат — сотрудников ЧОПа, охраняющего центр, ожидает серия внезапных проверок и тренировок.

В Кемеровском районе действуют четыре муниципальных учреждения для детского отдыха. За время летних каникул их посещает более 3-х с половиной тысяч юных кемеровчан.

Вместе с представителями городской администрации, полиции и МЧС глава региона проверил жилые корпуса, медицинский и пищевой блоки. Особое внимание системе пожаротушения. Выборочная проверка показала: огнетушители заправлены и находятся в рабочем состоянии. В ближайшее время будут протестированы остальные.

Сергей ЦИВИЛЕВ

И.О. ГУБЕРНАТОРА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Я вам поручаю пригласить это предприятие и сделать выборочно, где у них стоят огнетушители, сделать совместно с ними выборочные проверки. В присутствии сотрудников пионерлагеря.»

Ребёнок, страдающий астмой, начал задыхаться. Ситуация условная, а вот карета скорой помощи настоящая. Бригада медиков прибыла в срок. Условно пострадавший получил первичную помощь.

А вот представители ЧОПа проверку не прошли. Охранник на въезде не смог ответить, как и в каких случаях должен происходить досмотр автомобилей. Как решаются вопросы организации пропускного режима. Сергей Цивилев поручил руководителю предприятия в короткие сроки устранить нарушения.

Сергей ЦИВИЛЕВ

И.О. ГУБЕРНАТОРА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Мне отдельно рапорт по всем вашим предприятиям. Какие объекты вы охраняете. Что вы провели. Вам сутки на проведение тренировок обучающих. Я отправлю специально, чтобы в тех объектах, которые охраняет ваше предприятие, были проведены внезапные проверки.»

В завершении была проведена эвакуация детей. Прибыли отряды огнеборцев, медиков, полиции. Юным отдыхающим в очередной раз рассказали, как необходимо действовать в первые минуты чрезвычайной ситуации. В целом, детский лагерь «Космос» проверку выдержал.

Сергей ЦИВИЛЕВ

И.О. ГУБЕРНАТОРА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Мы провели целые войсковые операции. Мы провели учения по очереди всех. У нас есть недостатки по материально-технической базе. Мы их понимаем. И эти все недостатки по улучшению как раз будут включены в нашу стратегию социально-экономического развития Кузбасса. А сейчас то, что мы можем сделать быстро и незамедлительно это – тренировки, тренировки и, ещё раз, тренировки.»

Подобные проверки с участием представителей МЧС, полиции и Росгвардии будут проведены во всех детских лагерях региона. О результатах Сергею Цивилеву доложат главы городов и руководители территорий Кузбасса. Для того чтобы лето было по настоящему безопасным.