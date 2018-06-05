Свыше шестисот компаний из почти трех десятков стран мира, тысячи технологических новинок. «Уголь России и Майнинг» вновь в Кузбассе. В масштабном событии участвует глава региона Сергей Цивилев. Основная тема обсуждений — экологическая и промышленная безопасность. Причем актуальность этих проблем понимают все — от производителей горной техники до руководителей угольных предприятий.

«Уголь России и Майнинг» — форум, который каждый год собирает сотни лучших мировых компаний угольной промышленности. В экспозиции — технологические новинки отрасли и современные виды услуг. Например, этот автомобиль. Впервые представлен на выставке. Компания «WEIR MINERALS» занимается как производством высокотехнологичного горного оборудования, так и сервисным обслуживанием. Теперь, благодаря этому мобильному комплексу, ремонтные работы компания может производить не только на территории собственных центров.

Константин МАРТЬЯНОВ

РУКОВОДИТЕЛЬ СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ КОМПАНИИ «WEIR MINERALS»

«В этом году мы приобрели автомобиль, укомплектовали его инструментом, стеллажами, дополнительным оборудованием, которое поможет в ремонте. Мы разъезжаем по заказчикам. Мы осуществляем ремонт непосредственно на территории заказчика.»

Экология Кузбасса станет одним из основных направлений стратегии социально-экономического развития области. В рамках форума на заседании экспертного совета по безопасности были представлены проекты, которые помогут решить в регионе ряд экологических проблем. В стратегической сессии участвовал глава региона Сергей Цивилев.

Сергей ЦИВИЛЕВ

И.О. ГУБЕРНАТОРА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Мы собираемся сделать так, чтобы жизнь в Кузбассе была комфортной для людей. Это наша главная задача. У нас с точки зрения экологии следующие проблемы: это выбросы в атмосферу промышленных предприятий, это водоочистка сбросов в реку, это проблемы, связанные с утилизацией шин. На сегодня было предложено несколько интересных решений.»

Кузбасс — самый большой угольный бассейн в России. Сегодня 60 процентов черного золота страны добывается именно у нас. Действуют больше ста угледобывающих предприятий. Подобные выставки помогут реализовать основную задачу Кузбасса — быть номером 1 за Уралом и выстроить деловые отношения с отечественными и зарубежными компаниями.

Анатолий ЯНОВСКИЙ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«В Кузбассе накоплен очень большой опыт не только угледобычи, но и опыт машиностроения и металлургии, и химии. То есть это крупнейший промышленный центр страны. Конечно, он заслуживает того, чтобы в этом промышленном центре люди комфортно жили.»

Также в Новокузнецке состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между Коллегией Администрации Кемеровской области и китайской компанией, которая успешно освоила технологию безлюдной добычи угля. Такой принцип в ближайшем будущем планируют ввести и в Кузбассе. Это позволит значительно снизить число аварий на предприятиях угольной отрасли. Ведь промышленная безопасность — в числе основных приоритетов стратегии социально-экономического развития региона, создание которой инициировано исполняющим обязанности губернатора Кузбасса Сергеем Цивилевым.