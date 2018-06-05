В Таштаголе к Дню шахтера начался ремонт ул. 8 Марта

На улице расположены парк отдыха «Горняцкие горизонты», музей этнографии и природы Горной Шории, центральная библиотека, социально-значимые учреждения, скверы Вербицкого и шорского барда Анатолия Тунекова.

В настоящее время на улице идет ремонт магистральной теплосети. К 1 июля планируется заменить почти 1,5 км труб диаметром от 100 до 300 мм. Работники теплоснабжающей организации вскрыли бетонные лотки, провели их гидроизоляцию, новые трубы покрыли антикоррозийным составом. После укладки труб и сварных работ будет проведена теплоизоляция.

Параллельно начались ремонты парапетов, цоколей, балконов и лоджий 12 многоквартирных домов, на которых установят декоративные светодиодные контуры. Кроме того, работники городского комбината благоустройства восстановят клумбы и газоны, дорожники расширят проезжую часть, уложат новые бордюры и асфальт. Также будут заменены люки ливневых и канализационных колодцев.

В целом, на реконструкцию улицы будет затрачено порядка 60 млн рублей из разных источников. В том числе из областного фонда Дня шахтера, средств ресурсоснабжающих организаций, спонсоров, жителей многоквартирных домов и местного бюджета.