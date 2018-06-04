Владимир Машков возглавит штаб общественной поддержки Сергея Цивилева на выборах губернатора Кузбасса

Об этом стало известно на встрече известного артиста и главы региона в Кемерове. Сергей Цивилев также предложил Народному артисту России принять участие в Дальневосточном экономическом форуме в составе делегации Кузбасса. Он пройдет в сентябре этого года.

Сергей Цивилев также поблагодарил артиста за активное участие в культурной жизни региона и поддержку Новокузнецкого театра кукол «Сказ», где работали родители Владимира Машкова. Сам он — постоянный почетный гость международного фестиваля «Кукла в детских руках» и учредитель призов за лучшие актерские работы. В следующем году этот форум детских театров кукол пройдет уже в 10-й раз. Сергей Цивилев и Владимир Машков договорились широко поддержать этот юбилейный фестиваль.

Сергей ЦИВИЛЕВ

И.О. ГУБЕРНАТОРА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Первый раз в истории экономического форума приезжает другой субъект, как участник. Другой субъект Российской Федерации. Там только были дальневосточные субъекты. А теперь — Кузбасс. Причем он будет представлен на 4-х площадках. И вы будете проводить стратегическую сессию. Благодаря вам и вашему имиджу, как к вам относятся, как к Кузбассу ко всему относятся. Я думаю, что на эту сессию соберется много замечательных людей. И мы на этой сессии всем покажем.»

Владимир МАШКОВ

НАРОДНЫЙ АРТИСТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«Мы будем стараться, отнесемся к этому внимательно. Огромное спасибо за доверие. Я, во-первых, всех приветствую на этой прекрасной земле. Кузбасс — это моя жизнь. Она будет продолжаться. Но одни мы ничего не сможем сделать. Наше дело — коллективное. Это наша жизнь, наша любовь. Давайте вместе идти по правильному пути к тому, чтобы Кузбасс стал самым прекрасным регионом в России.»