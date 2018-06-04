В Кемеровской области прошел Единый день предварительного голосования

На праймериз «Единой России» одним из первых кузбассовцев отдал свой голос Сергей Цивилев. Глава Кемеровской области посетил участок, расположенный в здании кемеровского Совета ветеранов. По результатам будут выбраны кандидаты от партии для участия в осенних выборах, которые состоятся 9 сентября.

Сергей ЦИВИЛЕВ

И.О. ГУБЕРНАТОРА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

««Единая Россия» разработала очень интересную эффективную программу открытой, прозрачной процедуры голосования на выборах. Я надеюсь, что все другие партии присоединятся к этой процедуре. Я всем кандидатам желаю честной, открытой победы. И по результатам — присоединиться к разработке нашей стратегии социально-экономического развития на благо Кузбасса.»