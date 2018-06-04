Нейрохирурги и хирурги детской и областной клинической больниц 7 часов боролись за жизнь 14-летней девочки

Она упала на бетонный козырек с 3 этажа. Впереди — несколько месяцев реабилитации.

Многочисленные переломы позвоночника и таза. Плата за дискотеку, на которую 14-летняя Лиза так хотела попасть. Не разрешила мама. Девочка нашла выход. Связала несколько простыней и начала спускаться вниз. Из окна своей комнаты на 5 этаже. На уровне 3-го простыни развязались. Девочка упала на бетонный козырек.

Ольга ВАСИЛЬЕВА

МАМА ПАЦИЕНТКИ

«Я даже не знала. Мне никто не сказал, что она упала и там лежит. Ее подружки пошли на 1 этаж к соседке, вызвали скорую, ее сняли, пожарных вызвали, сняли, увезли в больницу в Прокопьевск. Там ей операцию сделали. Мне уже позвонила милиция, привезли меня туда.»

Нейрохирурги обратились за помощью к специалистам Областной клинической больницы. Подобные тяжелые травмы позвоночника чаще встречаются в практике взрослых хирургов. В течение 7-ми часов высококлассные медики боролись за жизнь девочки.

Александр СЕЛИВЕРСТОВ

И. О. ЗАВЕДУЮЩЕГО ДЕТСКИМ НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ

«Суть травмы заключалась в том, что сломались и тела, и душки, суставные отростки на позвонках. То есть, произошел нестабильный перелом. В результате чего произошла компрессия спинного мозга. Что вызвало у ребенка нарушение функций тазовых органов. В результате перелома участок позвонка мигрировал в спинномозговой канал. Что вызывало компрессию спинного мозга.»

Позвоночник зафиксировали с помощью металлической конструкции. Ее удалят через год-полтора после повторных обследований и заживления костей таза. А пока юная пациента передвигается на костылях и в корсете.

Сейчас девушка чувствует себя хорошо. Ходить самостоятельно пока не может — повреждены кости таза. Прогнозы специалистов — передвигаться самостоятельно пациентка будет. И даже сможет вернуться к полноценной жизни. Кстати, врачи обращают внимание — с приходом лета растет число случаев, когда дети выпадают из окон квартир. Просят родителей быть внимательнее и следить за своими детьми. Даже если они находятся, казалось бы, в самом безопасном месте — дома.