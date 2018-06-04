Тело Марии Перевозчиковой, пропавшей в Белове нашли в старом холодильнике, который стоял на улице. Видимых признаков насильственной смерти обнаружено не было. Напомним, 29 мая девочка ушла гулять и пропала без вести. После нескольких часов поиска отец ребёнка обратился в правоохранительные органы.

К розыску подключились представители полиции, следователи, криминалисты, сотрудники МЧС, волонтеры. Поисковая операция находилась на личном контроле Сергея Цивилева. Накануне глава региона обратился со словами соболезнования к родителям погибшего ребенка.

«Пока Марию искали, вместе с вами переживал весь Кузбасс, буквально был рядом в эти страшные дни». Конец цитаты.

Главе Беловского городского округа Алексею Курносову поручено оказать помощь в организации похорон, выяснить, в чем еще нуждается семья Марии Перевозчиковой. Кроме того, Сергей Цивилев обратил внимание мэра Белово на необходимость системных действий по устранению опасности для жизни беловчан.

«Это вопиющая ситуация. Мы не можем допускать случаев, при которых ребенок подвергается смертельной опасности», отметил глава региона.

Светлана ГОНЧАРЕНКО

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА КРИМИНАЛИСТИКИ СУ СК РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«В настоящее время проведена процедура опознания. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительной версии, девочка, играя на улице, залезла в старый холодильник и не смогла открыть его. Однако, следствием будут отрабатываться всевозможные версии произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.»