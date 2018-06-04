Судебные приставы запретили эксплуатацию караоке-бара «Glotka» в Кемерове

В ходе противопожарных проверок специалисты Государственного пожарного надзора выявили на территории, где располагается здание ряд нарушений. С иском о приостановке деятельности в суд обратились сотрудники прокуратуры.
В ходе противопожарных проверок специалисты Государственного пожарного надзора выявили на территории, где располагается здание ряд нарушений. С иском о приостановке деятельности в суд обратились сотрудники прокуратуры.
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