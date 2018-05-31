Всемирный День без табака отметили в Кузбассе

Специалисты Центра здоровья, психологи и наркологи консультировали кемеровчан по вопросам никотиновой зависимости.

Завтра — точно брошу. Фраза, которая становится руководством к действию лишь в редких случаях. И помочь отказаться от сигареты могут зачастую только специалисты. Сегодня постом для дежурства они выбрали трамвайную остановку. Чтобы даже те, кто спешит по делам, нашли пару минут для своего здоровья.

Валентина КАРПОВА

ВРАЧ-МЕТОДИСТ ОТДЕЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

«Мы хотим, чтобы к нам пришли все желающие, которые хотят бросить курить. Не надо идти в поликлинику. Кто-то едет мимо — пожалуйста. У нас здесь терапевты, наркологи. Они все расскажут, что дальше делать.»

Всех желающих специалисты протестировали на специальном приборе. Он определяет концентрацию угарного газа в выдыхаемом воздухе. Зеленая лампочка загорается у тех, кто не курит. Оранжевая — у умеренных курильщиков. Горит красный — здоровье под угрозой. От результатов измерений зависит и дальнейшее лечение.

Ольга РУБЦОВА

ВРАЧ ПСИХИАТР-НАРКОЛОГ

«Человек курящий гораздо чаще болеет бронхитами, пневмониями. У таких людей часто развивается абструктивная болезнь легких. Это очень серьезное и не поддающееся обратному развитию заболевание. Страдает сердечно-сосудистая система.»

Но, несмотря на болезни, многие курильщики все равно находят причины не расставаться с пагубной привычкой.

Алексей ЖУКОВ

«Я, когда спортом занимался — бросил курить. А сейчас времени не хватает — и я курю. Иначе у меня вес сразу накидывается. За месяц килограммов 10 прилипает ко мне.»

Если вы намеренны помочь себе бросить курить самостоятельно, необходимо помнить рекомендации специалистов. Не беритесь за сигарету от скуки или автоматически. Помните, пластыри и другие препараты избавят лишь от физической зависимости, но не от психологической. Поэтому, самое действенное и проверенное лекарство — мотивация. Правда, как и здоровье. Ведь его в аптеке тоже не купишь.