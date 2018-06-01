В Новокузнецке открылась выставка репродукций картин Ван Гога

В неё вошли более 70 профессиональных копий уже полюбившихся зрителю картин художника. Все репродукции работ нидерландского постимпрессиониста выполнены в технике жикле: они воссозданы на натуральном холсте с использованием компьютерных технологий и с сохранением фактуры оригинала. В отличие от художественных копий, выполняемых маслом профессиональными художниками-копиистами, цифровая художественная репродукция — не имитация, а точное воспроизведение подлинника, — уточнили в пресс-службе администрации Кемеровской области. Выставка будет работать до 8 июля.