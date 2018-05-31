Власти Кузбасса в стратегии развития региона делают ставку на малый и средний бизнес

Поднять экономику и повысить качество жизни в регионе может малый и средний бизнес. Об этом Сергей Цивилев заявил на торжествах, посвященных празднованию Дня предпринимателя в Ленинске-Кузнецком. Кстати День предпринимателя стал областным праздником. По решению Главы региона теперь ежегодно в мае лучшие представители малого и среднего бизнеса будут собираться в одном из городов Кузбасса, для подведения итогов и обмена опытом.

Средний и малый бизнес. На него делается серьезная ставка как в экономическом развитии Кузбасса, так и в повышении качества жизни людей. В регионе сегодня в этой сфере 30 тысяч предприятий и организаций, более 40 тысяч индивидуальных предпринимателей. Каждый пятый занятый житель области, а это порядка 200 тысяч человек. Задача областных властей — вывести малое и среднее предпринимательство на новый уровень, тем самым решая задачу всей стратегии социально-экономического развития региона «Кузбасс номер 1 за Уралом». Обсуждение этой темы стало одним из главных пунктов встречи Сергея Цивилева с членами Клуба инвесторов Кузбасса в Ленинске-Кузнецком, которая прошла в рамках празднования Всероссийского дня предпринимателя.

Сергей ЦИВИЛЕВ

И.О. ГУБЕРНАТОРА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Наша задача — сделать так, чтобы бизнесу здесь было комфортно. Поэтому мы встречаемся с бизнесом, проводим открытые встречи без галстуков в том числе, объясняем бизнесу принципы нашей работы. Все должно быть открыто и прозрачно. Бизнес должен поверить, что он защищён и у него есть возможность здесь реализовывать свои идеи.»

Еще одним важным вопросом стало создание отрасли по переработке промышленных отходов деятельности угледобывающих предприятий. По мнению главы региона, для этого необходимо максимально ликвидировать административные барьеры и внедрить прозрачные механизмы принятия решений. Одним из примеров такой политики стало открытие в Таштаголе «Золотого моста» через реку Кондома в декабре прошлого года.

Михаил ВОРОНИН

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «НАШ ЛЕС»

«Один из первых масштабных и удачных проектов с энергией бизнеса и федеральной власти. Когда удалось снять и инфраструктурные ограничения для нашей компании, введением моста через реку Кондома, и помочь нам, тем самым, безболезненно доставлять сырье на наше производство. Круглогодично, стабильно и безопасно.»

Таштагольский завод «Наш Лес» — одно из предприятий, созданных по программе развития моногородов. Накануне оно было представлено на выставке «Сделано в МОНО». Всего экспозиция собрана из 24 стендов кузбасских моногородов. На каждом — информация о предприятиях малого и среднего бизнеса муниципалитетов. В планах властей региона — разработать современную электронную площадку на общероссийском уровне, где можно было бы объединить 319 моногородов по всей России для выстраивания прямых связей, участии в совместных закупках и экспорте. Также планируется объединись информацию о лучших предприятиях и людях в Кузбассе на новом электронном ресурсе «Викикузбасс». Создать его поручил Глава региона Сергей Цивилев.

Сергей ЦИВИЛЕВ

И.О. ГУБЕРНАТОРА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«В ней будет три уровня. Любое предприятие, любой житель Кузбасса может попасть в эту Википедии, если он соответствует этим трём уровням. 1 уровень — что уже номер один за Уралом. Причём неважно какого возраста, какого пола. Неважно, чем занимается. Боксер, который стал номер 1 за Уралом попадёт туда. Ученик, который добился успехов в олимпиаде может попасть туда. Следующий уровень — кто уже стал номер 1 в России. И самый высший уровень — кто стал номер 1 в мире. У нас и такие люди есть.»

Ключевым событием дня стал торжественный прием. Сергей Цивилев поздравил с профессиональным праздником лучших представителей бизнеса региона и вручил им областные награды. Глава региона сообщил и о новом решении — проводить областные мероприятия, посвященные Дню российского предпринимательства, ежегодно в разных городах Кузбасса. Это позволит муниципалитетам лучше презентовать инвестиционный потенциал своих территорий.