В Кемерове прошли сразу две стратегические сессии экспертного совета по разработке программы развития региона до 2035 года

Темы — развитие сельского хозяйства и молодые профессионалы Кузбасса.

Цифровые школы, детские технопарки, лицеи для одаренных, предуниверсариум. Сегодня в опорном вузе прошла стратегическая сессия экспертного совета «Молодые профессионалы — достояние Кузбасса». Идеи и предложения в первую очередь касаются сферы образования и развития кадрового потенциала. Цель — молодежь не должна уезжать в другие регионы. Для этого в области должны быть созданы современные рабочие места, доступное жилье и возможности для спорта и отдыха.

Сергей ЦИВИЛЕВ

И. О. ГУБЕРНАТОРА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Создаются интересные программы. Во-первых, по предоставлению современных рабочих мест. Программа хорошая по ипотеке. Чтобы молодой человек сразу после окончания учебы мог бы получить квартиру на очень льготных условиях. Мы также намерены создавать комфортные условия для жизни — это детские сады, современные школы и детские технопарки.»

Сегодня же прошла еще одна сессия. Ее тема — повышение качества сельский жизни. Программы докладов касаются развития животноводства, производства по переработке зерна и фитобиотических добавок. В прошлом году в Юрге был открыт завод по выращиванию радужной форели. К 2019 планируется запустить его вторую очередь, что позволит производить до тысячи тонн форели в год.

Алексей ХАРИТОНОВ

И. О. ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГУБЕРНАТОРА КО

«На столе нашего потребителя не хватает рыбы, а это необходимо для полноценного гормонального развития. Рыба нужна. Она должна присутствовать в нашем рационе. Чем больше мы произведем рыбы, а тем более ощущается ее нехватка, дефицит, тем улучшится качество жизни наших кузбассовцев.»

В создании стратегии развития могут принять участие все желающие. Для этого необходимо оставлять свои заявки на сайте Кузбасс-2035.рф.

Роман РОМАНЕНКО

УЧАСТНИК РАБОЧЕЙ ГРУППЫ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ СЕССИИ

«Сейчас есть вероятность того, что твой проект могут включить в стратегию. И тебе помогут каким-то образом его развить.»

Стратегические сессии продолжатся до 7 июня. Итоговая программа социально-экономического развития региона до 2035 года будет публично представлена 9 июля.