Поиски пропавшего в Кузбассе ребенка продолжаются

29 мая около 15 часов в Белове девочка ушла из частного дома в микрорайоне Чертинский на прогулку и до сих пор не вернулась. Сергей Цивилев взял ситуацию под личный контроль. Накануне в Белове, где был организован штаб, он встретился со следователями. Глава региона попросил Следственный комитет постоянно докладывать о ходе расследования, продолжать поиски в круглосуточном режиме. В операции участвуют более тысячи человек — сотрудники полиции, Росгвардии, следователи, волонтеры, учителя и жители поселка. Водолазы уже обследовали дно реки Большой Бачат.

По поручению главы региона, Администрация области также объявляет вознаграждение в размере 1 миллиона рублей тем, кто найдет пропавшего ребенка или предоставит информацию, которая позволит достоверно установить его местонахождение. Если вы владеете этими данными, можно сообщить о них по телефонам: 8 (3845) 26-65-05, 8 (3845) 23-15-71, 8 (900) 100-88-00, 8 (908) 957-60-15, 8 (905) 902-45-48 или 02. Анонимность гарантируется.

Олег НОСКОВ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ОТДЕЛА КРИМИНАЛИСТИКИ СУ СК РОССИИ ПО КО

«Уголовное дело из производства следственного отдела по г. Белово изъято и передано для дальнейшего расследования в Первый отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления по Кемеровской области.»