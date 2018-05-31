За осуществление предпринимательской деятельности без лицензии уголовное дело возбудили против предпринимателя из Кемеровской области

Уголовное дело возбуждено. Индивидуальный предприниматель приобрела в Кемеровском районе часть здания и организовала деятельность по предоставлению услуг по временному пребыванию и размещению пожилых граждан. В центре проживало 27 человек, с которыми были заключены договоры на оказание услуг. В 2017 году органы прокуратуры проверили деятельность центра, были выявлены многочисленные нарушения законодательства пожарной безопасности. При повторной проверке они не были устранены. В настоящее время центр здоровья не функционирует, статус ИП прекращен. Директор центра привлечена к административной ответственности за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии. Расследование продолжается