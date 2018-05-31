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В Новокузнецке сильный ветер вырвал с корнем тополь

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К счастью, никто не пострадал, – сообщают местные жители. А ранее в городе прошел град. Прогнозы синоптиков сбываются. Сегодня по всей области ожидаются дожди и усиление ветра. Но уже завтра потеплеет.

Фото: VSE42.RU

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