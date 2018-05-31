В Новокузнецке закрыли ночной клуб

Решение суда вступило в силу. Ранее сотрудники прокуратуры выявили в заведении нарушения требований пожарной безопасности. Например, в клубе «доводчики» противодымных дверей находились в неисправном состоянии, электропровод в комнате охраны эксплуатировали с видимыми нарушениями изоляции, пути эвакуации были захламлены.

Генеральный директор клуба в полном объёме признал исковые требования прокуратуры. В итоге заведение закрыли до устранения нарушений требований пожарной безопасности. Напомним, что приставы опечатали его ещё в апреле 2018 года.