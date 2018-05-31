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Аккредитация

Родившим ребёнка 1 июня жительницам Кузбасса вручат по 10 тысяч рублей

Другие новости от 31.05.2018

Малыши получат памятный медальон «Рождённому на земле Кузнецкой». Акция проводится в Кузбассе с 2000 года пять раз в год: в День матери, на Новый год и Рождество, 8 Марта и в День защиты детей.

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