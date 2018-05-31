Чемпионат мира по футболу покажут на большом экране в Кемерове

Кемерово стал одним из 33 городов России, где будет организована прямая трансляция матчей Чемпионата мира по футболу FIFA — 2018. Игры с участием сборной России можно будет увидеть на большом экране бульвара Строителей. Трансляции пройдут (время московское):

14 июня в 18.00 – матч сборных России и Саудовской Аравии;

19 июня в 21.00 – играют Россия и Египт;

25 июня в 18.00 – Россия играет с Уругваем.

10 июля 21.00 – (полуфинал);

11 июля 21.00 – (полуфинал);

14 июля 17.00 – (матч за третье место);

15 июля 18.00 – (финал).