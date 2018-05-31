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Аккредитация

Нашедшим девочку — 1 миллион рублей

Другие новости от 31.05.2018

По поручению Сергея Цивилева администрация Кемеровской области объявляет вознаграждение в размере 1 млн рублей лицу или лицам, нашедшим пропавшего ребенка или предоставившим информацию, которая позволяет достоверно установить его местонахождение. Напомним, 29 мая около 15 час. в городе Белово (микрорайон «Чертинский») из частного дома ушла 7-летняя Мария Перевозчикова, и до настоящего времени ее местонахождение не установлено. В поисках участвуют более 1000 человек – сотрудники полиции, Росгвардии, следователи СУ СК России по Кемеровской области, волонтеры, учителя и жители поселка.

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