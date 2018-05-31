Сергей Цивилев взял под личный контроль поиски пропавшей в Белове девочки

Он попросил Следственный комитет постоянно докладывать о ходе расследования, продолжать поиски в круглосуточном режиме.

Кузбасские волонтёры обновили ориентировку на пропавшую семилетнюю девочку

Напомним, 29 мая около 15:00 в Белове девочка ушла из частного дома в микрорайоне Чертинском на прогулку и до сих пор не вернулась. Через три часа её отец отправился её искать, но после безуспешных попыток обратился в правоохранительные органы около 00:00. В поисках Маши участвует более 500 человек.

Фото: gazeta.a42.ru