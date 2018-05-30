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Аккредитация

Более 10 тысяч учеников Кузбасса написали ЕГЭ по базовой математике

Другие новости от 30.05.2018

Ручка, паспорт, линейка. Разрешенный набор предметов, которые школьники могут принести на ЕГЭ. Базовую математику сегодня по области сдавали более 10 тысяч учеников 11-х классов. Теперь только волнительное ожидание результатов.

Таков предэкзаменационный ритуал, чтобы точно набрать заветные баллы. Математика — ночной кошмар гуманитариев и необъятный океан возможностей для приверженцев точных наук.

Надежда МИНАКИНА
ВЫПУСКНИЦА ГУБЕРНАТОРСКОЙ ЖЕНСКОЙ ГИМНАЗИИ-ИНТЕРНАТА
«Математика базовая. На самом деле, это не сложно — написать этот предмет. Но волнение. Чужие преподаватели, чужое место. Как-то необычно, что ли.»

Математика — предмет обязательный. Экзамен делится на профильный и базовый.  Первый сдают те, кто хочет связать жизнь с технической профессией. Вторые — те, кому предмет нужен только для школьного аттестата.

Юлия ЗОЛОТАРЁВА
КОРРЕСПОНДЕНТ
«Дискриминант, радиус, дифференциал. Значения этих терминов у школьников сегодня, что называется, отскакивают от зубов. Посмотрим, насколько свежи знания у кемеровчан спустя годы после школьных экзаменов.»

Следующие экзамены у выпускников — 1 июня профильная математика, 4 июня химия и история. Еще несколько поводов и нам, взрослым, снова открыть школьные учебники.

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