Коммунальщики проверили уже 13% от всех теплотрасс области

Теплосети под контролем. Коммунальщики начали гидравлические испытания. Уже проверили более пятисот километров сетей. Это 13% от всех теплотрасс. Обнаруженные дефекты позволят окончательно сформировать планы ремонта.

Работы на аварийных участках уже идут. Всего, по предварительным оценкам, на подготовку к зиме планируется направить больше 3 млрд рублей за счет местных бюджетов, тарифов ресурсоснабжающих организаций и внебюджетных источников. Плюсом 560 млн рублей — из областного бюджета.

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