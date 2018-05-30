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Аккредитация

В ЕГЭ по химии и физике появится практическая часть

Другие новости от 30.05.2018

Она будет представлять собой проведение эксперимента с использованием реального оборудования. Это может стать мотиватором для развития системы образования. А также появятся специалисты, которые будут уметь работать на современном оборудовании.

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