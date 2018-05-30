В ЕГЭ по химии и физике появится практическая часть

Она будет представлять собой проведение эксперимента с использованием реального оборудования. Это может стать мотиватором для развития системы образования. А также появятся специалисты, которые будут уметь работать на современном оборудовании.
Она будет представлять собой проведение эксперимента с использованием реального оборудования. Это может стать мотиватором для развития системы образования. А также появятся специалисты, которые будут уметь работать на современном оборудовании.
Садоводческая ярмарка пройдёт 1 июня в Кемерове на площади Советов
Международный турнир по спортивной гимнастике, посвященный Дню защиты детей, пройдет в Ленинске-Кузнецком 38 раз
В Новокузнецке стартовали Всероссийские соревнования по пожарно-спасательному спорту
Информационно-аналитическая медицинская сессия «Формирование единой профилактической среды» прошла в Кемерове
Глава региона встретился с предпринимателями, которые предложили свои идеи для улучшения жизни кузбассовцев