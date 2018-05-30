В Белове без вести пропала семилетняя девочка

По предварительным данным, ребёнок вышел на улицу гулять и до настоящего времени не вернулся. В пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области сообщили, что без вести пропала Мария Перевозчикова. Её рост составляет около 90 сантиметров, на вид около 7 лет, волосы русые ниже плеч. В день пропажи ребёнок был одет в жёлтую шапку с белыми полосами, серую кофту, чёрные спортивные штаны, коричневые сапоги. Всех, у кого есть информация о месте нахождения разыскиваемой либо видевших её после 15:00 29.05.2018 г., сотрудники полиции просят незамедлительно сообщить об этом по телефонам: 8-908-957-6015, 8-905-902-4548 либо на телефон «02»