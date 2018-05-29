Бензин в России подорожал в среднем на 76-79 копеек

Цена Аи-92 и Аи-95 в Кемерове на одной из заправок — 40 рублей 20 копеек и 42 рубля 55 копеек за литр соответственно. Как стало известно, премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минфину проработать снижение акцизов на бензин и дизельное топливо, что, по мнению властей, сдержит рост цен на внутреннем рынке. За комментариями о причинах резкого скачка цен на ГСМ мы обратились к специалистам Федеральной антимонопольной службы России.

Дмитрий МАХОНИН

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ФАС РОССИИ

«Сложилась такая ситуация. Налоговая составляющая в литре составляет 60, чуть более процентов. И это все наложилось на период высокого спроса не нефтепродукты и начало ремонта. Наша задача — сдержать рост цен в рознице. Мы предполагаем, что правительство снизит акцизы. А мы в свою очередь с нефтяными компаниями проработаем по насыщению товара. Все крупные нефтеперерабатывающие заводы у нас в июне месяце выходят из ремонтов. Все возможности для увеличения производства имеются.»

Кстати, у нас есть Telegram-канал, где мы публикуем новости, видео и эксклюзивный медиаконтент специально для подписчиков мессенджера. Присоединиться к каналу можно по ссылке https://t.me/ctckuzbass