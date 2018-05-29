Антон Сычёв поборется за место в составе сборной России по регби-15

Тренерский штаб мужской российской национальной команды по регби-15 определил расширенный состав на тест-матчи против сборных США и Канады. В числе 32 приглашенных игроков – капитан «Металлурга», нападающий Антон Сычёв. Ближайшее время форвард вместе с другими лучшими регбистами России проведёт на сборе во Франции.

В финальную заявку на поединки с североамериканскими командами попадут 28 игроков. Со сборной США «Русские медведи» сыграют 9-го июня в Денвере, а со сборной Канады – 16-го июня в Оттаве.