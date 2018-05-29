Сегодня в Кузбассе 26 000 девятиклассников сдают экзамен по русскому языку

Он длится 3 часа 55 минут без учёта времени, потраченного на инструктаж участников и заполнение полей регистрации бланков ответов. Результаты экзамена девятиклассники смогут узнать 13 июня в своей школе.
Он длится 3 часа 55 минут без учёта времени, потраченного на инструктаж участников и заполнение полей регистрации бланков ответов. Результаты экзамена девятиклассники смогут узнать 13 июня в своей школе.
Антон Сычёв поборется за место в составе сборной России по регби-15
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