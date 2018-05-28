В День пограничника в Кемерове прошел торжественный митинг в честь 100-летия со дня основания Погранслужбы

В парке Жукова пограничники и глава региона Сергей Цивилев возложили цветы к памятнику Воинам-пограничникам. Глава Кузбасса отметил, в 1969 году в вооруженном конфликте на острове Даманском участвовали более 300 пограничников из Кемеровской области. Погибли 58 бойцов. Из них — 11 кузбассовцев. Сейчас в нашем регионе проживает около 60 тысяч человек, служивших в этих элитных войсках.

СЕРГЕЙ И ТАТЬЯНА ВЕРШИНИНЫ

«Специально отпросился с работы, чтобы с однополчанами своими увидеться. Тем более — 100 лет войскам. Тут много топкинцев есть. 100-летие. Хочется увидеть всех.»

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