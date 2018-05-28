В музее-заповеднике «Томская Писаница» прошла первая сессия экспертного совета по разработке Стратегии развития Кузбасса

Разработке Стратегии социально-экономического развития Кузбасса до 2035 года посвящены стратегические сессии экспертного совета. Они стартовали сегодня в музее-заповеднике «Томская Писаница». Участники деловых встреч и дискуссий обсудили развитие перспективных видов туризма на территории Кузбасса. Новых туристов со всей России планируют привлечь современными проектами.

Шесть проектов — шесть чудес Кузбасса. Динозавры в Шестаково, Поднебесные зубья, Северный Кузбасс, Русские Притомья, Сибирский Кластер искусств и Шерегеш. Сегодня все эти идеи получили оценку и одобрение экспертного совета. В него вошли руководители музеев и туристических комплексов, представители Администрации области и Государственной думы.

Дмитрий ИСЛАМОВ

ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ

«Уголь закончится, а динозавры останутся. Или Шерегеш. А Междуреченск? Это целый мир горнолыжный, который можно создать в нашем Кузбассе. И очень важно, что развитие стратегии Кузбасса началось именно с этой стратегической сессии.»

Один из проектов связан с Чебулинским районом, деревней Шестаково, где проводятся палеонтологические раскопки динозавров. Здесь к 2035 году планируется открыть не только туристический, но и научный комплекс, где даже туристы смогут принять участие в раскопках. В Шерегеше предполагают провести полную цифровизацию курорта, а количество гостей в сезон увеличить с одного до трех миллионов.

ЕЛЕНА ПАХОМОВА

И. О. ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГУБЕРНАТОРА КО

«И все шесть проектов заслуживают очень большого внимания. На самом деле их могло быть и 12, и 20. У нас очень много неравнодушных людей в Кузбассе, которые готовы развивать каждый свою территорию. Кто-то делает это самостоятельно, кто-то делает это совместно с исполнительной, законодательной властью.»

Основные проблемы развития туристических кластеров касаются инфраструктуры. Поэтому, по предложению экспертов, к 2035 году в Кузбассе должны появится новые дороги, гостиницы, хостелы, научные и культурные центры, что повысит интерес к «чудесам Кузбасса» жителей России и зарубежья, создаст новые рабочие места и привлечет инвестиции.

Все рассмотренные проекты войдут в программу социально-экономического развития Кузбасса до 2035 года, которая, напомним, должны быть принята в начале июля.

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