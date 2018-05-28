В рамках разработки Стратегии 2035 кузбасские предприниматели презентовали свои проекты

В частности, идею создания молочной кухни в Белове. В последующем, продажа молока, творога, кефира возможна и в других городах области. Ещё один проект — комбинат по производству хлебобулочных изделий, безалкогольных напитков, полуфабрикатов. Все они социально-значимы для региона. И, возможно, получат поддержку областных властей.

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