Петербургский международный экономический форум. Итоги работы

Три дня работы. 17 тысяч участников и 550 сделок на общую сумму свыше двух триллионов рублей. США, Япония, Франция, Россия. Всего больше 140 стран участников. На одной международной площадке и Кузбасс. Цель: заключить новые соглашения, которые могут помочь в реализации стратегии социально-экономического развития региона.

Сергей ЦИВИЛЕВ

И.О. ГУБЕРНАТОРА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Мы до 9-ого стратегию создаем. А с 10 июля начинаем реализовывать. И мы будем устраивать конкурс на отбор тех компаний, которые будут принимать участие в реализации стратегии.»

Еще один из результатов подписанных соглашений. Безопасный и современный торговый центр. Его строительством займется одна из крупных компаний, которая ввела в эксплуатацию пять торговых центров в России — в Новосибирске, Уфе, Красноярске, Санкт-Петербурге и Новокузнецке. Это пилотный проект, задача которого показать — торговые комплексы — это целая инфраструктура удобства и комфорта.

Сергей ЦИВИЛЕВ

И.О. ГУБЕРНАТОРА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«В Кемерове будет суперсовременный торгово-развлекательный комплекс. Этот комплекс должен быть номер один за Уралом.»

Соглашение о сотрудничестве заключено и со Сбербанком. Одна из целей: повысить доступность жилья для кузбассовцев. Еще один пункт — развитие и поддержка малого и среднего бизнеса в Кузбассе. Это значит, кредиты станут доступнее, а время принятия решения о выдаче займов сократится. И в продолжении темы финансов. Качественные банковские услуги. На форуме обсудили возможность внедрения безналичной формы выплаты пенсий и заработной платы с использованием банковских карт. В том числе на базе национальной платежной системы «МИР».

Сергей ЦИВИЛЕВ

И.О. ГУБЕРНАТОРА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Так как у нас забота о качестве жизни человека стоит на первом месте. Таким образом мы существенно поднимем уровень обслуживания нашего населения.»

Торгово-экономическая, научно-техническая и культурная сфера тоже затронуты. Подписано соглашение между Кемеровской областью и правительством Москвы о стратегическом сотрудничестве в таких пунктах, как архитектура и строительство, ЖКХ и благоустройство, здравоохранение, образование и наука, культура, спорт, туризм, охрана окружающей среды, семейная и молодежная политика. Информационное сотрудничество должно стать постоянным. Договорились провести в августе Дни Москвы в Кемеровской области. А соглашение, заключенное с губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко, предусматривает уже в сентябре открытие в Кемерове мемориального комплекса в память о мужестве и героизме жителей блокадного Ленинграда. Также петербургские эксперты примут участие в разработке стратегии развития Кузбасса. Особое внимание — опыту северной столицы в сфере медицины. А в культурных учреждениях нашей области будут проходить выставки произведений искусства из петербургских музеев и галерей.

Немаловажной стала и тема развития образования в стране. Школы должны стать эффективными, а условия для обучения — современными. Важную роль здесь играют частные инвестиции.

Форум завершен и значение его переоценить сложно. особенно для Кузбасса.

Сергей ЦИВИЛЕВ

И.О. ГУБЕРНАТОРА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«На этот форум приезжают много бизнесменов, политиков. И, конечно, Кузбассу не участвовать в этом форуме было бы неправильно. У нас положение Кузбасса уникальное. Мы находимся посередине между Европой и Азиатско- Тихоокеанским рынком. Поэтому нам интересен и европейский рынок. Мы поставляем продукцию. Но нам интересен и Азиатско-Тихоокеанский рынок.»

Прорыв на Азиатско-Тихоокеанский рынок. Эту задачу Кузбасс будет решать и в сентябре во Владивостоке, где пройдет Восточный экономический форум. Цель — привлечь дополнительные инвестиции для реализации стратегии развития номер 1 за Уралом.

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