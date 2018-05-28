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Аккредитация

Более десяти соглашений, имеющих принципиальное значение для развития Кузбасса, было подписано на ПМЭФ

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Каждое из них открывает новые перспективы для региона, как на внутреннем, так и на внешних рынках. Главные итоги деловых встреч и переговоров в северной столице Сергей Цивилев подвел на брифинге для журналистов.

Улучшить и модернизировать — главные задачи, которые лежат в основе каждого соглашения. Одно из принципиальных для развития базовой отрасли региона и всей экономики Кузбасса — взаимодействие с РЖД. Оно обеспечивает доступ малых и средних угледобывающих компаний региона к портовой инфраструктуре Приморского края. Специальный угольный терминал будет построен в бухте Суходол.

Сергей ЦИВИЛЕВ
И. О. ГУБЕРНАТОРА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«Это дополнительные новые возможности для нашей продукции Кузбасса. Нашим углям выходить на премиальные рынки. Азиатско-Тихоокеанский регион показывает устойчивое развитие. И цена реализации на этом направлении нашего угля выше, чем на традиционных направлениях. Поэтому, это — еще один прорыв.»

Повысить качество продукции другой важнейшей отрасли – металлургической — позволит соглашение, подписанное с французской компанией по производству промышленных газов «Air Liquide». Последняя займется проектированием, строительством и эксплуатацией в Новокузнецке двух собственных установок производительностью 1 500 тонн кислорода в сутки каждая.

Сергей ЦИВИЛЕВ
И. О. ГУБЕРНАТОРА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«Французская компания «Air Liquide» — мировой лидер по производству промышленных газов. В Европейской части Российской Федерации есть их заводы. За Уралом нет ни одного завода. То, что эта компания приняла решение построить завод в городе Новокузнецк, за Уралом, будет иметь для нас огромное значение.»

Принципиально новый опыт в развитии региона — соглашение с Агентством стратегических инициатив. Для Кузбасса — это возможность привлечения высококлассных специалистов и экспертов к разработке стратегии номер 1, которая формируется в регионе. Напомним, она рассчитана до 2035 года. А 2018 и 2019-й, учитывая благоприятную ситуацию на угольно-металлургическом рынке, должны стать прорывными в экономике региона.

Сергей ЦИВИЛЕВ
И. О. ГУБЕРНАТОРА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«Агентство работает уже около 5 лет. И добилось достаточно серьезных успехов в развитии региона. Поэтому, мы договорились, что агентство примет непосредственное участие в нашей работе. В ближайшее время приедут специалисты от агентства инициатив. Они представят лучший опыт в развитии региона.»

Для реализации стратегии развития необходимы и профессиональные кадры. Для их подготовки в Кузбассе заключено соглашение с московской школой управления «Сколково». Договоренности предусматривают проведение части курса обучения управленцев на базе опорного вуза Кузбасса — КемГУ.

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