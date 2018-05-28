Проверка основного собственника здания ТРЦ «Зимняя вишня» должна была пройти в 2019 году

Об этом «МЧС Медиа» сообщил директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев. Он также добавил, что здание ТРЦ «Зимняя вишня» отнесено к категории значительного риска. А значит, плановая проверка должна осуществляться один раз в четыре года.

«Объект был введен в эксплуатацию 15 марта 2014 года. В 2018 году его должны были только включить в план проведения плановых проверок на 2019 год. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план является истечение в году проведения проверки установленного периода времени с даты ввода в эксплуатацию «, — сказал Ринат Еникеев.

Материал: 42.mchs.gov.ru