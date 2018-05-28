В Кузбассе отмечают День пограничника

В Кемерове прошел торжественный митинг в честь 100-летия со дня основания Пограничной службы войск Российской Федерации. В парке имени Жукова пограничники совместно с врио губернатора Сергеем Цивилевым возложили цветы к памятнику Воинам-пограничникам.

«Сегодня особое значение имеет патриотическое воспитание молодежи. Важно, чтобы молодое поколение воспитывалось на примере героев-земляков. Огромную работу в этом направлении проводит Кемеровская областная общественная организация «Ветераны-пограничники». Участники объединения вносят неоценимый вклад в сохранение героической истории Отечества, воспитывают уважение к воинскому долгу», — отметил Сергей Цивилев и поблагодарил всех ветеранов-пограничников за важную работу с молодежью.

Фото 2: ako.ru