В регионе стартовал просветительский проект «Культ безопасности»

«Культ безопасности» прививает основные навыки пожарной безопасности. Ответственность лежит как на родителях, так и на педагогах детсадов, школ, учреждений дополнительного образования.

Начиная с 3-х летнего возраста, можно начинать учить детей обращаться с огнем. Объяснить, что нельзя включать электронагревательные приборы и зажигать газ. Если вы не уверены на 100 процентов, что ваш ребенок овладел этими знаниями, исключите возможность попадания спичек (зажигалок, свечей и др. огнеопасных предметов) в руки ребёнка. Научите детей правильно действовать в случае пожара. Выучите с малышом номер телефона пожарно-спасательной службы МЧС России — 101. Внесите этот номер в мобильный телефон вашего ребёнка и научите его вызывать пожарных с мобильника. В квартире на видном месте напишите телефонные номера экстренных служб — 101, 102, 103, ближайшего отделения полиции, соседей, рабочие телефоны родителей и других близких родственников. Опыт показывает, что в напряжённой обстановке даже взрослые не могут вспомнить нужный номер.

ВАЖНО. Чтобы вызвать пожарных, надо знать свой адрес. Разучите его с ребёнком сразу, как только малыш научится говорить, одновременно со своим именем, фамилией и рабочим телефоном родителей.

Помните, маленькие дети прячутся от пожара в укромные места: под кровати, столы, в шкафы, подвалы. Объясните детям, что делать этого НЕЛЬЗЯ. Наоборот, необходимо как можно скорее покинуть горящее помещение.

Проходя через горящее помещение, идеальный вариант — накрыться с головой мокрой материей. В крайнем случае, дышать через влажный платок или ткань, чтобы защититься от токсичных продуктов горения. Через задымленное помещение двигаться ползком или пригнувшись: в этом случае меньше вероятность задохнуться.

Дети берут пример с вас, уважаемые родители. Не подавайте им дурных примеров. Не курите в постели, не бросайте непотушенные окурки в мусорные ведра, не оставляйте без присмотра включённые электроприборы и топящиеся печи. Уважайте и соблюдайте правила пожарной безопасности! Следуйте советам «Культа безопасности» и живите уверенно!

И самое главное – никогда не оставляйте детей без присмотра.