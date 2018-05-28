Заснули крепким сном и не пускали родителей домой. Открыли дверь кемеровские спасатели

В кемеровскую службу спасения поступил сигнал от жителей дома по ул. Двужильного. Родители не смогли попасть в квартиру, которая была закрыта изнутри. В доме находились двое детей. На телефонные звонки и стук в дверь они не реагировали. Спасатели смогли открыть квартиру при помощи специального инструмента. В детской комнате сладким сном спали два брата. Как оказалось, дети пришли со школы и решили немного отдохнуть. О том, что за дверью квартиры стояли обеспокоенные родители они даже не догадывались. Медицинская помощь братьям не понадобилась.