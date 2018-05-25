Лапы и хвост — вот их документы. В Осинниках провели выставку охотничьих собак, на которую съехались охотники Кузбасса. Показать своего хвостатого помощника. Правда, сейчас в их планы охота на зверя не входит. Владельцам четвероногих предстоит выяснить, чей питомец имеет лучшие внешние качества своей породы.

Сильный ветер и низкие майские температуры. Не смотря на такую погоду, на поле собралось около 40 охотников со всего юга Кузбасса вместе с верными друзьями — собаками. В выставке участвовало две породы охотничьих собак: лайки и гончие.

Сергей ПРОКОПЕНКО

ОХОТНИК

«У меня отчим начал заниматься, а меня потом как бы с собой начал брать. Уже с 13 лет хожу на охоту. А собак начал брать лет, наверное, 5 назад. Лаек именно.»

Четвероногому добытчику необходимо пройти испытания, которые подтвердят его способность участвовать в охоте. Стандарты разные. Такая экспертная оценка важна, так как собаку выводят не просто на прогулку, а на охоту.

Вячеслав СУХАНОВ

ГЛАВНЫЙ ЭКСПЕРТ ВЫСТАВКИ

«Наиболее приближенные к стандарту собаки будут иметь высокие оценки и более высокие места. Те собаки, которые имеют полевые дипломы, получат комплексную оценку племенного класса.»

После экстерьерной оценки всех собак ожидало еще более серьёзное испытание — первая охота на лесную дичь.

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