В выходные православные отметят Троицу

В это время в Кемерове будет организованы дополнительные рейсы автобусов на кладбища города. Они будут работать с 9 утра до 6 вечера.

В воскресенье, 27 мая, на 50-й день после Пасхи отмечается Троица. Это один из 12 главных православных праздников. В этот день принято ходить в церковь на службу, а после отмечать праздник в семейном кругу. А уже через неделю после Троицы начинается Петров пост.

Вячеслав ЛАНСКИЙ

РУКОВОДИТЕЛЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОТДЕЛА КЕМЕРОВСКОЙ ЕПАРХИИ

«Храмы к этому празднику украшаются особенным образом. В них помещаются молодые березы, свежескошенная трава, атрибуты первого церковного праздника.»

Перед праздником, в субботу — родительский день. Многие кемеровчане уже сегодня приехали на кладбище, чтобы навести порядок и вспомнить ушедших близких.

В выходные для удобства кемеровчан организуют дополнительные маршруты. Они будут курсировать с 9-ти утра до 6-ти вечера в Заводском, Кировском, Ленинском районах. В жилых районах Кедровка, Ягуновка и поселок Боровой — до 16 часов.

Людмила ШКУРАТОВА

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА РЕГУЛИРОВАНИЯ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК УЕЗТУ

«От «Швейной фабрики» мы всегда организуем дополнительный маршрут до кладбища второго поселка Южный, 70А, до кладбища 4 и 5-го. Кировское кладбище — будут организованы дополнительные маршруты до ДК Кировского — 73 и 73 такси. В Рудничном районе до Солоничного кладбища — маршрут 71.»

Подробное расписание движения автобусов и маршрутных такси на сайтах ctc-kuzbass.ru и УЕЗТУ.

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