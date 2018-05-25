В Новокузнецке специалисты управления потребительского рынка проверили магазины и торговые павильоны

Просроченные продукты, нарушение санитарных норм и незаконная торговля. Это лишь часть выявленных проблем.

Вместо мусорного контейнера — на прилавок. В этой торговой палатке решили заработать на гнилых овощах. К примеру, за килограмм таких, с пометкой на ценнике «вкусных» помидоров, покупателю предлагают заплатить 45 рублей. Так называемый «уцененный товар» проверяющие обнаружили и в некоторых сетевых магазинах.

Заехали проверяющие и на точки, так называемой, стихийной торговли.

Для частников в Новокузнецке в каждом районе организованы социальные места. Всего их около шестисот. Расположены, по словам чиновников, либо в торговых комплексах, либо на рынках. Но, как показывает практика, это не решает проблему. И стихийные торговые точки появляются у магазинов и на оживленных перекрестках — проходимость здесь больше, а, значит, покупают чаще.

Светлана ПОЗДЕЕВА

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. НОВОКУЗНЕЦКА

«Если такие нарушения присутствуют, то на первый раз мы предупреждаем торговца, чтобы он осуществлял торговлю в положенном месте. Либо, если мы приезжаем в следующий раз и это повторяется, то штрафы до 5 тысяч.»

В завершение проверяющие зашли в цветочный павильон, на торговлю в котором в администрацию города регулярно поступают жалобы за несоблюдение санитарных норм. Якобы продавцы сливают использованную воду не в специальные баки, а прямо на улицу.

Все замечания, зафиксированные в ходе рейда, передадут в Роспотребнадзор. А значит, с проверкой придут уже санитарные врачи. И если к тому моменту нарушения не будут устранены, владельцам торговых точек предъявят официальное предписание. После которого документы отправят в суд.

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