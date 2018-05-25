В формировании стратегии номер один может поучаствовать каждый кузбассовец

Для этого создан специальный сайт. На портале http://КУЗБАСС-2035.РФ опросы, мнения по актуальным вопросам состояния экономики и социальной сферы. По данным экспертов, участвующих в подготовке стратегии, за три дня работы сайт посетили более четырех с половиной тысяч кузбассовцев. Количество просмотров достигло 30 тысяч. Поступило более тысячи предложений. Например, строительство горнолыжного комплекса в поселке Теба в Междуреченске, детских лагерей, цементного завода в Крапивинском районе.

Адрес сайта http://КУЗБАСС-2035.РФ. Слева на главной странице два раздела. «Принять участие в опросе» и «Предложить идею». В первом кузбассовцам предлагается ответить на вопросы, связанные с региональной политикой и экономикой. К примеру, какие проблемы Кемеровской области вы считаете наиболее актуальными на сегодняшний день? Как оцениваете экологическую обстановку в регионе? Всего не больше восьми ответов. Также, нужно указать фамилию, имя, отчество и электронную почту. Есть идеи, которые помогут сделать Кузбасс лучше? Второй раздел для вас. Выберите направление: культура, спорт, сельское хозяйство. Опишите предложение и отправьте сообщение. Вдруг проект понравится и власти захотят его реализовать.

Различным направлениям развития посвящены следующие 12 разделов. Один из них — кузбасским городам и районам. Как территории развивались за последние несколько лет в медицине, образовании, экологии и других сферах. Еще один раздел отвели экономическому потенциалу. Восемь тем: макроэкономика, промышленность, строительство, сельское хозяйство, потребительский рынок, экономика и финансы. Немаловажная тема для промышленного региона — тема экологии. Из открытых данных узнаем — в прошлом году на охрану окружающей среды из консолидированного бюджета было потрачено более 115 миллионов рублей. Для сравнения, в 2010 — всего 62 миллиона. Подводя итог, скажем — сайт простой и удобный в использовании. Убедитесь в этом сами. Адрес http://КУЗБАСС-2035.РФ

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