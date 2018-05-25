Петербургский международный экономический форум. Второй день. События. Итоги

В его работе участвует глава Кузбасса Сергей Цивилев. Уже заключены первые соглашения.

В центре внимания участников международного форума и главы Кузбасса — развитие образования в России. Здесь, как подчеркивают эксперты, важна роль частных инвестиций. На дискуссионных площадках особо отмечается: сейчас нужно реализовывать проект системы эффективных школ, который поможет создать современные условия для обучения детей и подростков.

СОГЛАШЕНИЕ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ

УГОЛЬНЫЙ ПОРТ В ПРИМОРЬЕ

Кузбасс и Приморье. Подписание соглашения открывает доступ к портовой инфраструктуре края. В бухте Суходол будет построен специализированный угольный порт. Работы начнутся во второй половине 2018 года. Строительство первой и второй очередей планируется завершить в 2021 году. Третьей — в 2022-м.

Сергей ЦИВИЛЕВ

И.О. ГУБЕРНАТОРА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Важно, чтобы наши высококачественные угли, которые добыты в Кузбассе тяжелым шахтерским трудом они доставлялись на премиальные рынки. Чтобы мы за свой труд получали достойно вознаграждение. Поэтому сегодня подписание соглашения открывает новые веху развития в Кузбассе. Вырастет еще один терминал. Быстро, качественно доставить продукцию на премиальные рынки.»

НОВЫЙ ПРОЕКТ

ЭКОЛОГИЯ В КУЗБАССЕ

Минимум вредных выбросов. За счёт снижения негативного воздействия промышленных предприятий на окружающую среду должна быть улучшена экологическая обстановка в регионе. Новое принципиальное соглашение. Новый принципиальный опыт. Качественное строительство. На примере терминала в Приморье.

Сергей ЦИВИЛЕВ

И.О. ГУБЕРНАТОРА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Я думаю, что это будет пример, как надо строить, какого экологического уровня должны быть. Я пообещал, что их проект будет развиваться без задержек и я буду сам лично контролировать развитие этого проекта. Потому что он отразится на всю промышленность Кузбасса.»

ТРЦ ПО-НОВОМУ

СОВРЕМЕННЫЕ И БЕЗОПАСНЫЕ

Безопасный, современный и экологически ориентированный. Торговый центр нового поколения может появиться в Кузбассе. Глава региона обсудил его строительство с одной из крупнейших компаний, у которой уже есть опыт создания таких ТРЦ.

Сергей ЦИВИЛЕВ

И.О. ГУБЕРНАТОРА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Уже имеет опыт. Такой ТРЦ построен в Новокузнецке. Она знает наш регион. Компания амбициозна. И я поставил задачу, которую мы все поставили — Кузбасс должен стать номер 1 за Уралом. С завтрашнего числа приступит совместная рабочая группа. Мы будем подбирать место.»

ДОСТУПНО ВСЕМ

БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ

Сфера финансов. Задача — повысить доступность и качество банковских услуг для жителей Кузбасса. В том числе для людей пенсионного возраста. На форуме обсуждали возможность внедрения безналичной формы выплаты пенсий и заработной платы с использованием банковских карт. В том числе на базе национальной платежной системы «МИР».

Сергей ЦИВИЛЕВ

И.О. ГУБЕРНАТОРА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Тем самым мы обеспечим доступ к банкомату, к получению наличных денежных средств, переводов безналичных денежных средств каждого жителя Кузбасса, который находится в удалённых посёлках. Так как у нас забота о качестве жизни человека стоит на первом месте. Таким образом мы существенно поднимем уровень обслуживания нашего населения.»

Второй день завершен. Итоги подведены. Но Питерский форум продолжается. О новых соглашениях, открывающих перспективы для мощного рывка вперед всей кузбасской экономики и социальной сферы расскажем в ближайших выпусках новостей.

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