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Аккредитация

В Ижморском районе «черному лесорубу» назначен крупный штраф

Другие новости от 25.05.2018

Мужчина без разрешительных документов спилил деревья в лесу на территории Азановского участкового лесничества.. Кроме возмещения суммы ущерба, он заплатит крупный штраф в доход государства.

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