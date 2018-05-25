В Ижморском районе «черному лесорубу» назначен крупный штраф

Мужчина без разрешительных документов спилил деревья в лесу на территории Азановского участкового лесничества.. Кроме возмещения суммы ущерба, он заплатит крупный штраф в доход государства.
Мужчина без разрешительных документов спилил деревья в лесу на территории Азановского участкового лесничества.. Кроме возмещения суммы ущерба, он заплатит крупный штраф в доход государства.
Задержан начальник ГУ МЧС России по Кемеровской области Александр Мамонтов
Сергей Цивилев: «2018 – 2019 годы должны стать прорывными в социально – экономическом развитии Кузбасса.»
Сергей Цивилев: «Мы готовы предоставить льготный режим налогообложения, инфраструктуру и снять административные барьеры».
Сергей Цивилев: «На Петербургском международном экономическом форуме планируется подписание около 15 соглашений различного уровня»
Владимир Китьков возглавил юниорский состав национальной команды по хоккею с мячом
Спартакиада Молодежного парламента Кузбасса прошла в Кемерове
Несколько сотен отработанных покрышек обнаружили экологи в одном из заброшенных зданий Новокузнецка
Владельцы маломерных судов в Кузбассе готовятся к сезону навигации