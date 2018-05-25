Задержан начальник ГУ МЧС России по Кемеровской области Александр Мамонтов

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении начальника ГУ МЧС России по Кемеровской области Александра Мамонтова, начальника отдела надзора областного МЧС по городу Кемерово Григория Терентьева и иных лиц, подозреваемых в халатности и растрате.

На сайте Следственного комитета размещена информация о том, что Мамонтов и Терентьев не запланировали и не проверяли, начиная с 2017 года, соблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации торгового центра «Зимняя вишня». Кроме того, в ходе следствия выявлена причастность Александра Мамонтова и иных пока неустановленных лиц к растрате денежных средств регионального управления МЧС на сумму около 2 млн рублей.

В настоящее время Мамонтов задержан, с Терентьевым проводятся следственные действия. В ближайшее время следователи планируют предъявить им обвинение, а также обратиться с ходатайством в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Видео: Следственный комитет Российской Федерации