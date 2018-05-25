Сергей Цивилев: «2018 – 2019 годы должны стать прорывными в социально – экономическом развитии Кузбасса.»

В интервью каналу «Россия 24» на Петербургском международном экономическом форуме, говоря о стратегии «Кузбасс. Номер 1» глава региона заявил: » Разрабатывая стратегию социально-экономического развития Кузбасса, мы четко прописываем и майские указы Владимира Путина для развития региона. Она включает 3 этапа. Краткосрочный 2018-19 годы. Этап рывка, быстрого развития нашей экономики. Потом – среднесрочный, с 2020 -го по 2024 годы. И с 2025 по 2035 – это долгосрочная стратегия развития нашего региона.»

Подробности работы и.о. главы региона на Петербургском экономическом форуме в 19:30 на СТС КУЗБАСС.