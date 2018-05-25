Паводковая ситуация на реках юга Кузбасса нормализуется

Уровни воды падают. Напомним, из-за сильных осадков, которые шли ночью 22 мая и днём 23 мая, в реке резко поднялся уровень воды. 24 мая до опасных отметок оставалось 93 сантиметра. По состоянию на 25 мая, уровень воды в Томи в Новокузнецке снизился на 30 см, до опасных отметок остаётся больше метра. На данный момент в целом на всех реках Кузбасса до опасных уровней остаётся от одного метра и больше. Несмотря на то, что в ближайшее время в области пройдут осадки, они не окажут значительного влияния на паводковую ситуацию в области, отметили в Кемеровском гидрометцентре. Подробный прогноз погоды смотрите в проекте «Кухня погоды» на «СТС Кузбасс».